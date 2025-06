Apesar da polêmica, Plata, do Flamengo, se apresenta ao Equador, mas não treina

A convocação de Gonzalo Plata por parte do Equador trouxe à tona divergências sobre a atual situação física do atleta no meio da temporada. Afinal, o atacante se apresentou à seleção de seu país nesta segunda-feira (2), mesmo diante de toda polêmica. Na semana passada, o Flamengo se manifestou oficialmente contra a presença do jogador na lista, por ele ainda estar lesionado.

No desembarque, em Guayaquil, o atleta saiu por uma porta alternativa do aeroporto, sem ter contato com a imprensa local. Em seguida, no fim do dia, os convocados do técnico Sebastián Beccacece fizeram um primeiro treinamento no estádio George Capwell, mas sem a presença do jogador rubro-negro, do meia Pedro Vite e de Enner Valencia, do Inter.