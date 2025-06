Ancelotti pode mostrar estrela já nesta Data-Fifa

A Data-Fifa de junho já é marcante por representar o início do ciclo do supervitorioso Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira. Mas há a possibilidade de ir além disso. Afinal, pode representar a classificação do Brasil para a Copa do Mundo de 2026.

Em quarto lugar nas Eliminatórias da América do Sul, o escrete Canarinho pode encerrar a rodada dupla diante do Equador nesta quinta-feira (5/6), em Guayaquil, e Paraguai, na terça que vem, em São Paulo, com uma das seis vagas asseguradas ao continente.