Alexandre Mattos chega ao Santos e tem encontro com a diretoria

Novo diretor de futebol do clube vai ganhar até duas semanas para se ambientar ao novo clube e conhecer os funcionários

Nesta terça-feira (03), o diretor de futebol Alexandre Mattos chegou ao Santos após deixar o Cruzeiro. Ele já visitou o CT Rei Pelé, mas ainda não assinou contrato com o clube. Na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Peixe disputa apenas essa competição no momento.