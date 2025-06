Alemanha x Portugal: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Liga das Nações. Nesta quarta-feira (4), Alemanha e Portugal se enfrentam às 16h (de Brasília), em partida única pela semifinal nesta Data Fifa de junho. O duelo acontece na Allianz Arena, em Munique, casa do Bayern e local da última decisão da Champions, que terminou com o título inédito do PSG. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga na decisão será definida na prorrogação ou nos pênaltis. A outra semifinal será disputada entre Espanha e França, em Stuttgart, na Alemanha.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).