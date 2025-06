Acusação pede que Raúl Asencio, do Real Madrid, cumpra quatro anos de prisão

Raúl Asencio enfrenta acusações formais por envolvimento na divulgação de um vídeo de teor sexual que inclui uma jovem menor de idade. A defesa da vítima, aliás, solicitou uma pena de quatro anos de prisão ao jogador do Real Madrid , além de multa equivalente a 20 meses à razão de 10 euros diários. Se acatado, o atleta ainda terá que arcar com uma indenização de 58 mil euros.

Outros três jogadores do juvenil do Real Madrid também — Andrés García, Ferrán Ruiz e Juan Rodríguez — estão sob julgamento. O trio, responsável por gravar e compartilhar o vídeo, respondem por divulgação de segredos e pornografia infantil. Para esses casos, o pedido de condenação inclui pena de quatro anos e dez meses de prisão.

Embora não tenha participado da gravação, Raúl teria compartilhado o vídeo mesmo ciente da falta de consentimento e do pedido para que o material fosse apagado. Entre as circunstâncias agravantes citadas pela promotoria estão o fato da vítima ser menor de idade e a ausência de consentimento do ato. A acusação ainda reforça que o jogador tinha pleno conhecimento dessas informações no momento em que decidiu disseminar o material.

O caso segue em tramitação na Justiça espanhola, com repercussão ampla nos meios de comunicação esportivos e jurídicos. A defesa do atleta nega as acusações e declarou que o jogador “está tranquilo” diante do processo, confiando na absolvição ao fim do julgamento.

