Zagueiro vibra com chegada ao Real Madrid e se inspira em Sergio Ramos

O Real Madrid se movimenta nos bastidores para a disputa do Mundial de Clubes e já anunciou alguns reforços, como o técnico Xabi Alonso, o zagueiro Dean Huijsen, ex-Bournemouth, e o lateral Alexander-Arnold, que deixou o Liverpool. Durante a preparação da seleção da Espanha para a semifinal da Liga das Nações contra a França, nesta Data Fifa de junho, Huijsen conversou com o jornal ‘As’ e falou sobre a emoção de vestir a camisa do clube merengue.

