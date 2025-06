Vojvoda seguirá no Fortaleza, garante CEO do clube: ‘Tem todo o nosso apoio’

Leão do Pici se encontra na zona de rebaixamento do Brasileirão

Mesmo com o desempenho abaixo do esperado no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza não pensa em demitir o técnico Juan Pablo Vojvoda. Quem garantiu a permanência do argentino no cargo foi o CEO do clube, Marcelo Paz.

“Ele é um profissional que, nos últimos anos, conquistou muitas coisas com o Fortaleza. O torcedor respeita o trabalho do Vojvoda. Chateado todo mundo está, seja comigo, seja com alguém no clube. Faz parte do momento difícil. Eu trago essa responsabilidade para mim. Mas o trabalho permanece e o Vojvoda é um profissional que tem todo o nosso apoio. Essa parada para o Mundial vai ser muito benéfica para o Fortaleza para a gente reorganizar a casa”, disse o dirigente.