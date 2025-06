Vasco busca encerrar contrato com Payet; entenda

Mesmo com vínculo até 31 de julho, Cruz-Maltino entra em contato com agentes do jogador para buscar rescisão antecipada; Coutinho pode ficar / Crédito: Jogada 10

Após o sorteio das oitavas da final da Copa do Brasil desta segunda-feira (2), que colocou o Vasco frente ao CSA-AL, o CEO do Cruz-Maltino, Carlos Amodeo, falou sobre as situações de Coutinho e Payet no clube. E, segundo o dirigente, que também acumula a função de diretor executivo após a demissão de Marcelo Sant’Ana, o Vasco tentará rescindir amigavelmente o contrato do francês. Payet, afinal, tem vínculo até 31 de julho com o Gigante da Colina. Ainda se recuperando de lesão no joelho direito, o jogador deve seguir como desfalque para o duelo contra o São Paulo. Será no próximo dia 12, pelo Brasileirão. Após esse compromisso, o clube só voltará a campo após a disputa do Mundial de Clubes, ou seja, em meados de julho.

'Término antecipado' "O contrato do Payet encerra no dia 31 de sete (julho). Nós já estamos em contato com os agentes do jogador para acertar, inclusive, um eventual término antecipado de comum acordo do contrato do atleta, até porque nós vamos ter uma parada agora a partir do dia 12 até o dia 12 do mês subsequente. O contrato dele vence 15 dias depois da retomada da competição. Então a gente já está em contato com os agentes do atleta para que a gente possa acertar um término antecipado do contrato de trabalho dele", revelou Amodeo aos jornalistas na sede da CBF. Ele seguiu, demonstrando que a saída poderá ser amigável. Payet chegou ao Vasco em 2023 e fez sua última partida contra o Ceará, pela quarta rodada do Brasileirão, no último dia 15 de abril. "Considerando toda a importância que esse jogador tem não só para o futebol mundial, mas aqui também na sua passagem pelo Vasco, para que a gente possa fazer um encerramento desse ciclo da melhor forma possível", afirmou.