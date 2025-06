Sorteio define os confrontos das oitavas da Copa do Brasil; veja

Confira todos os oitos duelos da próxima fase da principal competição de mata-mata do país; há clássico estadual entre as partidas

Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2025 estão, enfim, definidos. Com direito a presença do novo presidente da CBF, Samir Xaud, nesta segunda-feira (2), o sorteio na sede da entidade, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, estabeleceu os oito duelos da próxima fase do torneio. E há clássico estadual!

A definição da ordem dos mandos de campo, porém, ainda sairá nesta segunda. As partidas das oitavas de final serão entre os dias 30 de julho e 7 de agosto. Saiba, então, todos os confrontos com o Jogada10.