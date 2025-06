Sorteio define jogos da segunda fase Copa do Brasil feminina; veja todos os duelos

Com equipes tradicionais do futebol brasileiro, entre elas, o Vasco, Atlético, Santos e outros, CBF define duelos que serão em junho

A Copa do Brasil feminina volta ao calendário do futebol brasileiro após nove anos. Nesta segunda-feira (2), a CBF realizou o sorteio dos confrontos da segunda fase da competição. Dessa forma, são sete fases no total, todas disputadas em jogo único. A equipe campeã garante vaga na Supercopa do Brasil. Clubes de todas as divisões do país participam do torneio.

Entre os times do futebol nacional, destacam-se os tradicionais Vasco — tricampeão da Copa do Brasil feminina —, Botafogo, Atlético-MG, Santos e Avaí/Kindermann. Os jogos devem começar no dia 11 de junho. Ao todo, 32 equipes buscam o título da competição.