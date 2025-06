Serna celebra triunfo do Fluminense no Beira-Rio e destaca: ‘Motivados para o Mundial’

O Fluminense teve uma atuação consistente e bateu o Internacional por 2 a 0, em pleno Beira-Rio, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor de um dos gols do triunfo, Kevin Serna celebrou o bom momento do Tricolor e projetou a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, a partir deste mês de junho.

“Estamos contentes pela vitória. Sabíamos que não seria fácil jogar fora, mas queríamos terminar bem o campeonato agora, para ir bem ao Mundial, com uma motivação, assim que terminamos da melhor maneira para o que vem”, disse.