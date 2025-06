Seleção Brasileira realiza primeiro treino sob o comando de Carlo Ancelotti

A Seleção Brasileira realizou nesta segunda-feira (02/6), o seu primeiro treino sob o comando de Carlo Ancelotti. O treinador italiano realizou sua primeira atividade com os seus comandados no CT Joaquim Grava, do Corinthians, mas ainda sem todos os selecionados à disposição.

Afinal, Alex Sandro, Leo Ortiz, Gerson e Danilo, do Flamengo, além de Estêvão, do Palmeiras, ficaram fazendo um trabalho de controle de carga. Isso porque eles estiveram em campo neste domingo (01/6), com suas equipes pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, Marquinhos e Beraldo, do Paris Saint-Germain, além de Carlos Augusto, da Inter de Milão, ainda não chegaram, já que no último sábado (31/5), atuaram pela final da Uefa Champions League.

Para completar o treinamento, a comissão de Ancelotti utilizou cinco jogadores das categorias de base do Corinthians. Os laterais-esquerdo Denner e Gustavo, os meias Dieguinho e Bahia, além do zagueiro Gama.

Ancelotti comanda mais uma atividade nesta terça-feira (03/6), novamente no CT Joaquim Grava, antes de viajar para Guayaquil. Na quinta (05/6), o Brasil encara o Equador, às 20h, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A Canarinho está na quarta colocação, com 21 pontos, enquanto a La Tri está na segunda posição, com dois pontos a mais.

