Saiba a agenda do Flamengo para o Mundial de Clubes

Rubro-Negro terá semana de descanso após maratona de jogos em abril e maio; Clube agora foca na competição internacional / Crédito: Jogada 10

O Flamengo agora descansa depois da maratona de jogos intensa em abril e maio. Por isso, o departamento de futebol oferecerá folgas para o elenco de segunda (2) até quarta-feira (4). Na sequência, o time rubro-negro já vira a chave para começar a projetar os duelos pelo Mundial de Clubes. A equipe volta ao CT do Ninho do Urubu na quinta (5), quando treina parte da tarde. Já as atividades na sexta e sábado acontecerão pela manhã, antes de nova folga no domingo. A viagem da delegação para os Estados Unidos acontecerá em um voo que decolará na noite do dia 11 e chegará no dia 12. A equipe estará em Atlantic City, na Costa Leste.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Após a vitória do Los Angeles (EUA) sobre o América do México, na última madrugada de sábado para domingo, o Grupo D ficou completo. Os americanos, afinal, entram na chave com Flamengo, Chelsea (Inglaterra) e Espérance, e serão os últimos adversários do rubro-negro. O clube, aliás, fará dois jogos na Filadélfia, contra Espérance e Chelsea, nos dias 16 e 20, respectivamente. Depois, a delegação, assim, viaja a Orlando para encarar o Los Angeles, no dia 24. 1ª rodada: 16/06 – 22h – Flamengo x Espérance – Filadélfia

2ª rodada: 20/06 – 15h – Flamengo x Chelsea – Filadélfia

3ª rodada: 24/06 – 22h – Los Angeles x Flamengo – Orlando