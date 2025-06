Rodrygo espera conversa com Xabi Alonso para definir futuro no Real Madrid

Atacante perdeu espaço no time espanhol e agora com novo comandante fará reunião e busca recuperar titularidade

Rodrygo ainda não definiu seu futuro no Real Madrid. O atacante vai conversar com o novo técnico, Xabi Alonso, para saber se será aproveitado na próxima temporada. Com Ancelotti, o brasileiro perdeu espaço no elenco e passou a ser especulado em outras equipes da Europa e também da Arábia Saudita.

Por isso, Rodrygo quer ouvir diretamente de Xabi Alonso quais são os planos para ele, antes de decidir se seguirá no clube espanhol. Segundo a imprensa internacional, o jogador só decidirá após a conversa com o treinador. Ele não entrou em campo na última rodada do Campeonato Espanhol, no fim de maio, e Ancelotti citou o aspecto emocional do brasileiro, afirmando que ele não estava bem.