Puma, do Vasco, defenderá Uruguai na Data Fifa

A equipe celeste fará dois jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo-2026. Primeiro, visita o Paraguai, nesta quinta-feira (5), pela 15ª rodada do qualificatório da Conmebol. A bola rola às 21h (de Brasília) no Defensores del Chaco, em Assunção, capital paraguaia.

O lateral-direito Puma Rodríguez, do Vasco, representará a seleção do Uruguai na atual Data Fifa. O jogador de 28 anos já está, aliás, em solo uruguaio, onde desembarcou nesta segunda-feira (2).

Depois, na terça (10), recebe a Venezuela, em jogo que ocorrerá no Centenário, em Montevidéu. Com 21 pontos, o Uruguai surge na terceira posição. Com apenas quatro rodadas para o fim, a equipe do técnico Marcelo Bielsa pode praticamente selar vaga direta em caso de vitória já neste primeiro compromisso contra o Paraguai. Lembrando que os seis primeiros avançam sem a necessidade de repescagem – tarefa para o time que terminar em sétimo.

Puma Rodríguez não entra em campo por sua seleção desde novembro passado, quando entrou na etapa final em empate por 1 a 1 com a Seleção Brasileira, pela 12ª rodada. Ele até esteve na convocação seguinte, quando a equipe encarou Argentina e Bolívia, mas ficou no banco em ambas as ocasiões, sem entrar em campo.

Ele, que já defendeu o Uruguai pelo Sub-20 e também nas Olimpíadas, tem apenas três partidas na equipe principal de seu país. Puma chegou ao Vasco em 2023 oriundo do Nacional-URU. Já são, dessa forma, 92 jogos com a Cruz de Malta, com seis gols e seis assistências. Seu contrato, porém, vai apenas até o fim de 2025, com o futuro do jogador totalmente em aberto.