Presidente do PSG conversa com Thiago Silva após título: ‘Também é para você’

O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, fez questão de lembrar de um dos ídolos do clube após a conquista inédita da Champions League, no último sábado (31), na Alemanha. Nesse sentido, o mandatário ligou para Thiago Silva, zagueiro do Fluminense, e também dedicou a conquista ao brasileiro.

Vale lembrar que ambos conviveram entre 2012 e 2020. No clube parisiense, o ‘Monstro’ foi vice-campeão da Champions League em seu último ano em solo francês. Por lá, teve uma passagem consistente e marcante, que deixou saudades nos torcedores e também no dirigente.