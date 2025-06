Pedrinho, presidente do Vasco, publica indireta em foto do perfil nas redes sociais

Pressionado nos bastidores, o dirigente também lida com péssimo momento do clube no Brasileirão, que voltou a olhar para o Z4 da tabela / Crédito: Jogada 10

Presidente do Vasco, Pedrinho utilizou suas redes sociais nesse domingo (01) para se manifestar de forma indireta às pressões internas e críticas públicas à sua gestão. O mandatário alterou sua foto do perfil com uma mensagem enigmática, mas retornou à antiga nesta segunda-feira (02). “Hoje quem me empurra para o abismo, é o mesmo que me pediu, para algum tempo atrás, tirá-lo de lá”, dizia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A atitude causou forte repercussão entre torcedores e membros da política vascaína. Interpretou-se, internamente, como indireta a antigos aliados — especialmente Edmundo. Isso porque recentemente o ex-jogador se posicionou como oposição a Pedrinho, com quem já caminhou lado a lado. Ataques públicos e tensão com Edmundo Nos bastidores, tratou-se o gesto como reação às declarações do ex-aliado. Edmundo integrava o grupo político “Sempre Vasco” e apoiou Pedrinho nas eleições, mas rompeu com a gestão recentemente e passou a agir como oposição. Em seu canal no Youtube, afirmou que participará ativamente nas buscas por votos contra o atual presidente na próxima corrida eleitoral. “Ano que vem é ano de eleição, e a única certeza que eu tenho: estarei contra o Pedrinho. Podem escrever. Totalmente contra. Me sinto obrigado a tirá-lo da presidência, faço esse compromisso com vocês. Vou me empenhar bastante para isso”, garantiu. Edmundo já havia protestado publicamente contra o ex-aliado após a derrota para o Vitória. “Que decepção! Pior presidente da história. Que vergonha”, disse.

Embate do Vasco com a 777 Partners Além dos conflitos internos, Pedrinho também enfrentava uma disputa jurídica com a 777 Partners — com vitória na semana passada. A 20ª Câmara de Direito Privado do Rio de Janeiro manteve a liminar que concede à associação do clube o controle da SAF. Ou seja, afastando a empresa americana do comando operacional. Decisão que representou nova vitória cruz-maltina na Justiça. O processo, porém, ainda segue pendente de julgamento do mérito na arbitragem conduzida pela Fundação Getúlio Vargas. A manutenção da liminar permite que Pedrinho siga no controle da SAF mesmo com a 777 buscando impugnações na câmara arbitral. A empresa já havia tentado anular o árbitro indicado pelo clube, alegando conflito de interesses. Ainda assim, a associação seguia respaldada judicialmente para gerir o futebol vascaíno.