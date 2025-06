Números do Palmeiras nos confrontos diretos dificultam briga por título no Brasileirão

Alviverde venceu o Bragantino, mas perdeu de Flamengo e Cruzeiro, caindo do primeiro para o quarto lugar no campeonato atual

O Palmeiras foi ao Mineirão no último domingo (1º) e perdeu para o Cruzeiro, em confronto direto pela liderança do Brasileirão. Comandado por Abel Ferreira, o time deixou o primeiro lugar e terminou a 11ª rodada na quarta posição, com 22 pontos.

No entanto, outro fator chama a atenção no Alviverde: as derrotas para concorrentes diretos na competição. Em três jogos contra os três primeiros colocados, o time venceu apenas o Bragantino, fora de casa, em Bragança Paulista. Perdeu para o Flamengo em casa e para o Cruzeiro longe de seus torcedores. Ou seja, de 9 pontos em disputa direta, somou somente 3 e desperdiçou 6.