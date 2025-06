Lazio anuncia retorno de Maurizio Sarri

Treinador italiano reassume o comando no lugar de Baroni, que deixou o cargo após temporada sem vaga em competições europeias

Maurizio Sarri, pouco mais de um ano após sua saída, está de volta à Lazio. O treinador italiano foi anunciado oficialmente nesta segunda-feira (2) como substituto de Marco Baroni, que não conseguiu classificar a equipe para as próximas competições europeias. Além disso, a eliminação nas quartas de final da Liga Europa, diante do Bodo/Glimt, e a derrota em casa para o Lecce na última rodada do Campeonato Italiano selaram sua saída.

LEIA MAIS: Griezmann renova com o Atlético de Madrid até 2027