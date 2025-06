Jorginho se casa em cerimônia na Itália

Jogador tem acerto encaminhado com o Flamengo e é aguardado após a lua-de-mel

Perto de se apresentar ao Flamengo, Jorginho terá quatro dias de lua-de-mel antes de embarcar para o Rio de Janeiro. Afinal, o volante se casou com a cantora irlandesa Catherine Harding, em cerimônia realizada na cidade de Como, na Itália.

O casamento foi reservado. Jorginho e Catherine estão juntos desde 2020 e possuem um filho, Jax, de quatro anos. Contudo, o casal ainda cuida de outros três filhos: Ada, de nove, filha da irlandesa com o ex-companheiro, e Victor e Alícia, filhos do volante com a ex-esposa.