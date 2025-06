Jorginho abre mão de quantia milionária no Arsenal e chega ao Flamengo nesta semana

Futuro reforço do Flamengo para a disputa do Mundial de Clubes, Jorginho se despediu do Arsenal na última semana. Antes do acerto, havia um impasse, já que o brasileiro tinha um bônus de 500 mil libras esterlina (R$ 3,8 milhões na cotação atual) a receber. Contudo, o jogador optou por abrir mão da quantia para jogar o novo torneio da Fifa, nos Estados Unidos. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

O jogador vai se casar com a cantora irlandesa Catherine Harding nesta segunda-feira na Itália, e depois voltará a Londres para rescindir com os Gunners, com quem tem contrato até o meio do ano. O atleta receberia tal bônus se permanecesse no clube inglês até o fim do contrato, porém não teria como disputar o Mundial pelo Rubro-Negro.