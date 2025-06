Jhonson entra e garante a vitória do Brasil sobre o Japão

Aos 19 anos, a atacante do Corinthians entra na vaga de Marta e, na estreia pela Seleção, marca um golaço que garante mais uma vitória do Brasil

A atacante corintiana entrou no lugar da Rainha Marta aos 27 minutos do segundo tempo e marcou o golaço da vitória aos 33, com uma cavadinha precisa por cima da goleira. Antes, o Japão abriu o placar com Seike. Mas o Brasil logo empatou cim um gol contra, de Ishikawa.

Na noite desta segunda-feira, 2/6, em Bragança Paulista, no Estádio Municipal, o Brasil venceu o Japão por 2 a 1, de virada. Este foi o segundo amistoso da Seleção Feminina diante das japonesas. E a segunda vitória. Assim, como no primeiro jogo, na Neo Química Arena — quando a jovem Dudinha brilhou — desta vez foi outra promessa de 19 anos que fez a diferença: Jhonson.

Primeiro tempo equilibrado

A partida começou com o Japão subindo a marcação e apertando mais o jogo. Contudo, aos poucos, o Brasil conseguiu se encontrar e teve a primeira oportunidade: após cruzamento na área, Duda Sampaio subiu, mas cabeceou para fora. Na sequência, as japonesas chegaram com muito perigo, e a Seleção sofreu. Matsukubo recebeu cara a cara com o gol e mandou na trave. Na sobra, a atacante furou. Depois, Seike apareceu pela direita e chutou forte para boa defesa de Lorena. A volante japonesa voltou a incomodar em um arranque pela lateral, passou por Lorena, mas finalizou para fora, com o gol vazio.

Gols no segundo tempo

Logo nos primeiros segundos do segundo tempo, Fujino chutou rasteiro da esquerda, e Seike apareceu sozinha na pequena área para abrir o placar. Mas o Brasil reagiu rapidamente e empatou aos oito minutos. Duda Sampaio cobrou escanteio, e Ishikawa, ao tentar cortar, marcou contra com o joelho.

O jogo ficou equilibrado. O Brasil quase virou com Yasmin, que recebeu pela esquerda. Contudo, chutou cruzado para fora. O Japão respondeu novamente com Seike, que recebeu na área e acertou a trave. Depois, Chiba arriscou de fora da área.Mas a bola passou muito perto do travessão.

Jhonson comanda a virada do Brasil

O trunfo para a vitória brasileira veio do banco. O técnico Arthur Elias chamou a jovem Jhonson para fazer sua estreia na Seleção, entrando no lugar de Marta, aos 27 minutos. Seis minutos depois, a atacante recebeu passe de Kerolin e deu uma linda cavadinha por cima da goleira, marcando um golaço em sua primeira partida pela equipe principal. Assim, o Brasil mostra que, com Dudinha e Jhonson, a renovação feminina está aí.