Jhonson e a estreia com golaço na Seleção: ‘Sonho sendo realizado’

Jovem de 19 anos estreou com a camisa do Brasil e fez o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Japão, em Bragança

A atacante foi chamada pela primeira vez para defender a Canarinho por conta de suas atuações destacadas com a camisa do Corinthians. Na atual temporada, disputou 15 jogos pelo Timão, marcando nove gols.

A estreia da jovem Jhonson pela Seleção Brasileira Feminina não poderia ser melhor. Afinal, ela foi acionada no decorrer da partida desta segunda-feira, 2/6, diante do Japão. Entrou aos 27 minutos da etapa final na vaga de Marta. E foi decisiva , fazendo o golaço da vitória por 2 a 1.

Após o duelo, Jhonson concedeu entrevista para a SporTV e agradeceu ao técnico Arthur Elias pela oportunidade de jogar com a Amarelinha. Além disso, relembrou que foi o treinador quem a promoveu ao time profissional do Corinthians.

“Arthur que acreditou no meu talento. Enfim, um sonho sendo realizado, muita emoção, é só agradecer mesmo (…) Ele acreditou no meu futebol, me trouxe para o time profissional do Corinthians muito cedo. Só agradecer demais a ele”, disse.

Marta

A experiente Marta, aos 39 anos, segue sendo convocada pelo Brasil. Além de ser importante dentro de campo, também é fora. A veterana serve de exemplo por tudo que já fez e conquistou no futebol, além de ajudar na adaptação das meninas que chegam à Seleção. Em meio a tanta felicidade, Jhonson destacou o acolhimento dado pela camisa dez, que a chamou para tirar foto ao lado de outra jovem de 19 anos da Seleção, Dudinha.

“Não tem explicação, é só alegria. Ela me acolheu e a Dudinha”, falou.