Janela extra de transferência está aberta

De 1º de junho até o dia 10 do mesmo mês, clubes do Brasil poderão buscar e regularizar reforços / Crédito: Jogada 10

A janela extra de transferências está aberta de 1º de junho até o dia 10 do mesmo mês . O período para contratações foi feito pela Fifa por conta da Copa do Mundo de Clubes 2025. No entanto, abre a possibilidade para que todos os clubes das Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro regularizem reforços. A janela começa na prática nesta segunda-feira, dia 2/6, já que foi aberta em um domingo (dia 1º de junho).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As 20 federações, entre elas o Brasil, que têm representantes na Copa do Mundo de Clubes da Fifa decidiram abrir esta janela a todos os filiados. Assim, todas as equipes dos países envolvidos serão beneficiadas pela medida, que busca atrair mais jogadores para a competição. O torneio vai de 14 de junho a 13 de julho. O prazo final para o envio da lista de jogadores inscritos na Copa do Mundo de Clubes é o dia 10 de junho. Os clubes também poderão substituir jogadores (já inscritos) durante um período restrito entre 27 de junho e 3 de julho, dentro de limites estabelecidos. Os países que terão clubes participando da Copa do Mundo de Clubes são: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Áustria, Brasil, Coreia do Sul, Egito, Emirados Árabes, Estados Unidos, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Japão, Marrocos, México, Nova Zelândia, Portugal e Tunísia. Janela extra aquecida Entre os reforços que podem chegar nessa janela extra de transferências estão o atacante Dudu, ex-Cruzeiro e já fechado com o Atlético-MG. E o meia Montoro, do Vélez Sarsfield, acertado, mas ainda não oficializado com o Botafogo.