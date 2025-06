Griezmann renova com o Atlético de Madrid até 2027

Agora é oficial. Antoine Griezmann, de 34 anos, renovou contrato com o Atlético de Madrid por mais uma temporada. Com isso, o atacante francês segue no clube até junho de 2027. O vínculo anterior era válido até 2026. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (2), após o fim da temporada. Apesar de o time não ter conquistado títulos, garantiu vaga na próxima edição da Champions por meio do Campeonato Espanhol.

