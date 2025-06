Globo passa ilesa com novo formato de transmissão do Brasileirão

Dessa forma, de acordo com números de audiência do Kantar Ibope, mais de 99 milhões de pessoas acompanharam aos jogos desta edição na Globo, entre TV aberta, SporTV, seu canal esportivo, e Premiere, pay-per-view. Até o momento, a competição já teve 10 rodadas.

Além disso, segundo o Folha de São Paulo, todos os 10 jogos que mais tiveram audiência do Brasileirão até o momento, passaram em TV aberta na Globo. A partida entre Flamengo x Palmeiras, no dia 25 de maio, é o líder de audiência. Ademais, o confronto marcou recordes em São Paulo e Rio de Janeiro. Por outro lado, a Record, que também passou a transmitir partidas da competição nas noites de quarta, sábado e domingo, tem o 11º mais visto.

No PNT (Painel Nacional de Televisão), a média da Globo é de 17 pontos, ou seja, cerca de mais que o dobro que a média dos jogos na Record, que tem oito pontos de média. Assim, conforme a Globo, mais de 49 milhões de pessoas assistiram ao Brasileirão exclusivamente em suas transmissões de TV aberta.

No entanto, tirando as transmissões de TV aberta, a emissora afirma que oito das 10 maiores audiências do Brasileirão ainda pertencem aos canais pagos da Globo, como o SporTV e Premiere, enquanto as outras duas transmissões são da Amazon.

Jovens optam pela Globo

Ainda de acordo com a Globo, 20 milhões de jovens, entre 18 e 34 anos, acompanham o Brasileirão nas plataformas da emissora. Vale ressaltar, portanto, que esse público tem destaque uma vez que a Cazé TV tem forte influência entre adolescentes e jovens adultos.