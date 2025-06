Gasperini se despede da Atalanta após passagem de quase uma década e título europeu

Chegou ao fim a passagem de nove anos do técnico Gian Piero Gasperini pela Atalanta. O anúncio, por parte do clube, ocorreu no último domingo (1º). Aos 67 anos, ele se despede com grande prestígio. Afinal, foi o comandante da equipe que conquistou o título da Liga Europa na temporada 2023/24. Assim, eternizou o seu nome na história do clube de Bérgamo.

O comunicado ocorreu por intermédio de nota oficial no site da Atalanta. Em tom de agradecimento, o texto escrito foi assinado em nome de todos os torcedores de “La Dea” (A Deusa), um dos apelidos do clube.