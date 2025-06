Fluminense reencontra Inter na Copa do Brasil após vice de 92

A única vez em que Flu e Inter duelaram pela Copa do Brasil foi exatamente numa decisão: em 1992, quando o Colorado saiu campeão. Na ocasião, o Tricolor venceu a ida por 2 a 1, em Laranjeiras. Na volta, porém, o Inter ganhou por 1 a 0 graças a gol tardio de Célio Silva (aos 43′ da etapa final, cobrando pênalti) para sair com o título. O troféu se deu por conta da já extinta regra do qualificado (fora de casa).

Desde então, os clubes não mais se enfrentaram pelo tradicional torneio. O Fluminense viria a conquistar seu primeiro (e único) título em 2007, ao bater o Figueirense na final (2 a 1 no placar agregado).

Já o Inter não voltou a vencer a Copa do Brasil, apesar de angariar dois vices. O primeiro, em 2009, quando perdeu para o Corinthians na decisão. Dez anos depois, em 2019, o algoz foi o Athletico, que ergueu o troféu de maneira inédita.

O último duelo entre Fluminense e Inter, aliás, está fresco na memória. Afinal, o Tricolor venceu o Colorado no último domingo (1º) em pleno Beira-Rio, em jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão. Kevin Serna e Paulo Baya fizeram os gols da vitória por 2 a 0 do Fluminense, que elevou o time de Renato Gaúcho para a quinta posição, agora com 20 pontos.