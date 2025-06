Flamengo disfarça o quase vexame diante do Táchira e faz 5 a 0 no Fortaleza

O Flamengo não teve problemas para vencer o Fortaleza por 5 a 0, disfarçando a péssima exibição que fez diante do Deportivo Táchira. Afinal, escapou por milagre de ser eliminado da Libertadores por um time da Venezuela, dentro do Maracanã.

Apesar da goleada sobre um adversário completamente sem rumo – e isso faz tempo – o Flamengo, ao contrário do que se diz, não vai ao Mundial para sonhar. Mas escapar do pesadelo. Nada além. Não seria absurdo afirmar que o Rubro-Negro não fez mais que obrigação. Assim, continua devendo diante do seu orçamento e poderio que possui, em todas as esferas. Quem viu os jogos da temporada européia sabe que a participação dos brasileiros no torneio será modesta. O maior destaque da partida foi Varela, que vem jogando muito, na lateral e no meio, mas que não é queridinho da torcida. Luiz Araújo um palmo abaixo do uruguaio.