Filha de Guardiola parabeniza título do PSG em mensagem comovente à filha de Luis Enrique

O título inédito da Liga dos Campeões, que o PSG conquistou no último sábado (31/05), ganhou notoriedade também por um episódio fora de campo. Isso porque a vitória de goleada da equipe francesa expôs o uma amizade entre Maria Guardiola, filha do técnico Pep Guardiola, e Sira Martinez, filha do treinador Luis Enrique.

A herdeira do comandante do Paris Saint-Germain fez uma postagem em que exibiu registros do troféu que seu pai conquistou. Uma das interações na publicação, aliás, foi da filha do treinador do Manchester City.