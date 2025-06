Férias, show privado e pagode baiano: Vini Jr. curte férias com promessa de retorno ao Rio

Vinícius Júnior desembarcou no Brasil após uma temporada aquém do Real Madrid e aproveitou os primeiros dias de descanso para reunir amigos em uma celebração intimista no Rio de Janeiro. O evento ocorreu no sábado (31), na casa de Vini Jr., e contou com um convidado especial para animar a noite: o cantor Léo Santana.

A festa, restrita a pessoas próximas, combinou descontração, privacidade e música ao vivo. Segundo Fábia Oliveira, do Metrópoles, o pagodeiro baiano foi convidado pessoalmente pelo jogador para se apresentar no encontro, que uniu futebol e música em clima de resenha. O astro inclusive registrou o momento ao lado do artista e compartilhou com seguidores nas redes sociais.