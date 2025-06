Evertton Araújo projeta desafio do Flamengo no Mundial de Clubes

Volante do Flamengo foi um dos destaques da vitória imponente sobre o Fortaleza, no último domingo, no Maracanã, pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Após a imponente goleada sobre o Fortaleza no último domingo (1) pelo Brasileirão, o Flamengo agora começa a pensar nos jogos do Mundial de Clubes, que se inicia no dia 14 de junho nos Estados Unidos. Um dos destaques da vitória, o volante Evertton Araújo, que marcou o seu segundo gol pelo profissional do clube, projetou a dificuldade da competição internacional. “Capacitou, sim, com certeza (o Flamengo para o Mundial de Clubes). Nos dá uma tranquilidade para descansarmos. Posteriormente, voltarmos e treinarmos os dias que têm e irmos tranquilos para o Mundial de Clubes”, iniciou Evertton Araújo.

"Sabemos que ainda temos muito a fazer aqui, mas também temos o direito de sonhar. Disputar um Mundial com essa camisa é o tipo de desafio que todo jogador quer viver. Representar o Brasil e o Flamengo lá fora é uma responsabilidade imensa. Mas estamos nos preparando para isso, com os pés no chão e cabeça erguida", destacou. Revelado pelo Flamengo, após passagens pelas divisões de base do Volta Redonda, Botafogo e Cruzeiro, Evertton Araújo ganhou chances durante a gestão de Tite, no ano passado, com destaque para sua maturidade no dia a dia, tanto nos aspectos técnicos e táticos. Comprado por R$ 1,1 milhão e com vínculo até dezembro de 2026, o jogador se destacou no sub-20, sob o comando de Mário Jorge, e, depois de dois anos na categoria, foi alçado de vez aos profissionais na temporada passada.