Cristaldo dá sinais de melhora e volta a ser esperança no Grêmio

Cristaldo ensaia uma recuperação do seu bom futebol no Grêmio. O meio-campista foi um dos destaques da vitória do Imortal por 2 a 0 sobre o Juventude, no último domingo (01/06), pela 11ª rodada do Brasileirão. Uma das principais missões do técnico Mano Menezes é retomar a regularidade das performances do argentino.

Ao lado de Alysson e Kannemann, o camisa 10 do Tricolor Gaúcho assumiu a responsabilidade e teve papel preponderante na criação de jogadas da equipe. Inclusive, fez sua função com maestria, já que segundo o ‘Sofascore”, ele foi responsável por uma grande chance criada, além de seis passes decisivos.