Corinthians concorda com empréstimo de Alex Santana ao Grêmio

Alex Santana não foi relacionado para o jogo entre Corinthians e Vitória, no último domingo. Assim, o jogador de 30 anos não vem sendo muito aproveitado pelo técnico Dorival Júnior e enfrenta forte concorrência na posição.

O Corinthians concordou em liberar o meio-campista Alex Santana por empréstimo ao Grêmio. Ainda há detalhes a serem resolvidos. No entanto, a expectativa é de um acordo em breve.

Por outro lado, outros atletas em condições parecidas também devem ser negociados pelo Corinthians neste meio de ano. A diretoria do clube prevê saídas como forma de abrir espaço no elenco e na folha salarial.

Questionado em entrevista coletiva sobre a possibilidade, o vice-presidente de futebol do Grêmio, Alexandre Rossato, não negou o interesse. Limitou-se a dizer que não comentaria de nomes procurados de forma individual.

Contudo, o Corinthians tem uma dívida de cerca de R$ 12 milhões com o Athletico-PR por conta da contratação do meio-campista.

Em 2025, Alex Santana participou de 22 dos 39 jogos do Corinthians e foi titular em 10 deles. Assim, sua última partida foi a vitória por 1 a 0 sobre o Racing-URU, pela Copa Sul-Americana, em 15 de maio, quando ingressou nos últimos minutos. Tem dois gols na temporada.

Por exemplo, o lateral-esquerdo Diego Palacios, que disputa posição com outros três atletas e nunca foi escalado por Dorival Júnior.

Além de atletas pouco aproveitados, o Corinthians espera negociar pelo menos um nome de mais peso. As vendas dos jovens Dener e Guilherme Biro ajudaram a reforçar o caixa do clube, mas o Timão ainda precisa arrecadar aproximadamente mais R$ 100 milhões com transferências.