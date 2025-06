Com máscara, Canobbio avança em tratamento e se aproxima de retorno no Fluminense

Uruguaio sofreu uma fratura na face no duelo com o Unión Española pela Sul-Americana, no Maracanã, e passou por uma cirurgia / Crédito: Jogada 10

Depois de passar por uma cirurgia na face, Canobbio voltou aos treinamentos no Fluminense, com uma máscara de proteção no local. Assim, o uruguaio utilizou o equipamento e passará pelo processo de adaptação para ganhar confiança e voltar aos gramados no Mundial de Clubes, a partir do meio de junho, nos Estados Unidos. Dessa forma, o clube mostrou as imagens da atividade do último sábado (31), em que o atacante aparece com bola, cercado por outros companheiros do elenco tricolor.