Chapecoense goleia e se aproxima do G4 da Série B

Triunfo em casa, sob chuva, por 4 a 0 diante do Amazonas, que segue no Z4, faz catarinenses ficarem a dois pontos da zona de acesso à elite

A Chapecoense confirmou o favoritismo e goleou o Amazonas na noite desta segunda-feira (2/6), pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, por 4 a 0. O jogo, realizado na Arena Condá e sob chuva durante boa parte do tempo, teve total domínio da Chape. O time construiu o placar com gols de Maillton e Rafael Carvalheira no primeiro tempo, e Walter Clar e Ítalo na etapa final.

Com o resultado, a Chapecoense começa a se aproximar da parte de cima da tabela. A equipe chegou aos 16 pontos e ocupa a 7ª colocação.Está apenas dois atrás do Cuiabá, primeiro time dentro do G4 (zona de acesso à Série A). Já o Amazonas, com apenas 7 pontos, segue na zona de rebaixamento.