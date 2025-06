Boca Juniors anuncia retorno do técnico Miguel Ángel Russo

Depois de uma temporada complicada, com eliminação precoce na Libertadores e queda nas quartas de final do Apertura (Campeonato Argentino), o Boca Juniors anunciou o retorno do técnico Miguel Ángel Russo nesta segunda-feira (2). Ele vai comandar o time no Mundial de Clubes, onde enfrentará o Benfica, Bayern de Munique e Auckland City, da Nova Zelândia.

