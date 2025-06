Bobadilla, do São Paulo, se desculpa com Navarro por xenofobia

No dia 27 de maio, em jogo pela Libertadores, Miguel Navarro, do Talleres, acusou Bobadilla, do São Paulo, de xenofobia. Nesta segunda-feira (2), o jogador do Tricolor, via chamada de vídeo, se desculpou com o rival pelo acontecido.

Na ocasião, o volante teria chamado o adversário de “venezuelano morto de fome”. O jogador entendeu que uma publicação se retratando nas redes sociais não seria suficiente e optou pelo contato direto.