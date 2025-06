Atlético e Flamengo reeditam ‘final de polêmicas’ da Copa do Brasil

Atlético e Flamengo têm longo histórico de mata-matas disputados entre si. No último deles, o time carioca conquistou a Copa do Brasil após vencer as finais por 3 a 1 na ida, no Maracanã, e 1 a 0 na volta, na Arena MRV. A decisão ainda foi marcada por confusão e vandalismo por partes dos torcedores do Galo.

Atlético e Flamengo voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil depois da final recheada de confusão e polêmicas. Após realizarem a decisão em 2024, desta vez, os clubes entram em campo pelas oitavas de final da competição nacional. Assim como no ano passado, a partida de ida será no Maracanã (30 de julho), enquanto o duelo de volta (6 de agosto) acontece na Arena MRV.

Logo após o Flamengo conquistar a Copa do Brasil, o atacante Gabigol anunciou a sua saída do Rubro-Negro. O atleta tinha contrato com a equipe carioca até o fim de 2024, mas não houve renovação do vínculo após seis anos na Gávea. Na virada do ano, o Cruzeiro anunciou a contratação do atacante, que assinou por quatro temporadas.

Além disso, na entrada da torcida do Flamengo ao estádio, houve confusão generalizada, uma vez que o sistema de catracas do setor visitante não comportava a entrada da torcida. A Polícia Mineira foi acionada e chegou a utilizar gás de pimenta. O clube carioca, aliás, condenou a ação das forças de segurança.

A principal confusão dentro de campo. Centenas dos torcedores do Atlético quebraram cadeiras e invadiram o campo após derrubarem as grades que separam o gramado da arquibancada. Nem mesmo os seguranças do clube foram capazes de conter o ímpeto destes torcedores, que, inclusive, agrediram estes profissionais. O Galo ainda teve punição por conta do incidente.

Gabigol, aliás, marcou os dois gols da vitória por 3 a 1 no Maracanã, pela partida de ida da Copa do Brasil. Ele mostrou ser decisivo.

Rivalidade histórica

Além de terem feito a final da Copa do Brasil de 2024, Atlético e Flamengo já se enfrentaram outras três vezes na Copa do Brasil. Em 2022, as equipes também duelaram também pelas oitavas, e o Rubro-Negro se deu melhor ao vencer pelo placar agregado. Antes disso, em 2014, as equipes fizeram a semifinal. Naquela ocasião, o Galo superou os cariocas em goleada no jogo de volta após perder no Maracanã por 2 a 0, pela partida de ida. Por fim, em 2006, houve confronto pelas quartas. Na ida, o Fla goleou por 4 a 1, no Maracanã e segurou o empate por 0 a 0, no Mineirão.

Foram seis confrontos em mata-mata, tirando as decisões por títulos. O Flamengo levou a melhor em cinco oportunidades (Libertadores de 1981, Brasileirão de 1987 e Copa do Brasil de 2006 e 2022). Do outro lado, o Atlético, aliás, foi melhor em duas (Brasileirão de 1986, e Copa do Brasil em 2014).