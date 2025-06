Anthoni reconhece falha crucial em derrota do Inter: ‘Não costumo me esconder’

Goleiro errou ao tentar fazer defesa em lance que originou o segundo gol do Fluminense. Colorado não vence há cinco rodadas no Brasileirão

O contexto em que o Inter se encontra no Campeonato Brasileiro é frustrante ao ponto que um dos jogadores mais regulares teve falha essencial para nova derrota. O goleiro Anthoni errou em lance na etapa complementar do revés por 2 a 0 para o Fluminense, no Beira-Rio, no último domingo (01/06). O camisa 24 tentou defender finalização de Paulo Baya, mas a bola passou por entre os braços do arqueiro.

Anthoni demonstrou personalidade ao admitir a falha na partida.

“Eu não costumo me esconder das minhas responsabilidades. Entendo que não tenho culpa no resultado, mas tenho a minha responsabilidade no gol. São coisas que, dentro do que eu acredito, preciso melhorar”, reconheceu o goleiro.