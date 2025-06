Ancelotti se reúne com jogadores antes de primeiro treino pela Seleção

Italiano faz apresentação aos convocados e comissão técnica ainda no hotel em São Paulo com foco nos jogos contra Equador e Paraguai

Depois de convocar a Seleção Brasileira, o técnico Carlo Ancelotti iniciou de fato nesta segunda-feira (2) uma nova etapa de seu trabalho como treinador do Brasil. Ainda no hotel em São Paulo, o italiano reuniu com os jogadores convocados e os membros da comissão técnica para uma apresentação antes da primeira atividade em campo.

Os únicos jogadores que não participaram do encontro foram os três atletas que disputaram a final da Liga dos Campeões no último sábado. Os zagueiros Beraldo e Marquinhos, do campeão PSG, e o lateral-esquerdo Carlos, da Inter de Milão. Eles chegarão ainda à tarde no hotel, mas não devem participar do primeiro treino.