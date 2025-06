Alexsandro agradece a Ancelotti por convocação: ‘Nada dado, foi mérito’

Defensor do Lille é uma das surpresas na primeira chamada do italiano à frente da Seleção Brasileira e projeta partidas do Brasil em junho

O zagueiro Alexsandro é provavelmente a maior surpresa na primeira convocação de Ancelotti para a Seleção Brasileira. Aos 25 anos, ele brilhou na temporada pelo Lille, da França, e chamou a atenção do novo comandante da Amarelinha para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias, neste mês de junho.

No Brasil, o jogador passou pelas categorias de base do Resende, do Rio de Janeiro, e também do Flamengo. Mas ganhou projeção mesmo atuando no futebol europeu. Ele comentou sobre a primeira chance na Seleção com Ancelotti, com quem já cruzou caminhos na Champions League — o zagueiro pelo Lille e o técnico à frente do Real Madrid.