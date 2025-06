Al-Nassr tenta convencer Cristiano Ronaldo e promete reforços de peso

Português adota tom de despedida nas redes sociais por ter contrato até junho, mas clube árabe faz de tudo pela permanência do craque

Em reta final de contrato, Cristiano Ronaldo está perto de deixar o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Com isso, o clube tenta convencer o craque português a permanecer por mais tempo no país. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, a diretoria montou um plano e promete a contratação de reforços de peso para o elenco.

Entre os nomes cogitados, estão o atacante Luis Díaz, do Liverpool, e o zagueiro David Hancko, do Feyenoord. Além disso, existe a busca por um meio-campista de alto nível.