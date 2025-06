Uefa divulga seleção da Champions com dois brasileiros; confira a escalação

Zagueiro Marquinhos, do campeão PSG, e o meia-atacante Raphinha, do semifinalista Barcelona, integram a equipe ideal da competição

A Uefa divulgou, neste domingo (1º), a seleção da Champions na temporada 2024/25. Dois brasileiros constam na equipe considerada a ideal: o zagueiro Marquinhos, campeão pelo PSG, e o meia-atacante Raphinha, do semifinalista Barcelona. O Paris Saint-Germain, naturalmente, dominou a lista, com sete representantes.

O atacante Ousmane Dembélé foi o principal destaque da equipe, eleito o melhor jogador da competição. Na campanha do título, o francês disputou 15 partidas com oito gols e sete assistências. Na goleada por 5 a 0 sobre a Inter de Milão, na decisão, o atleta da seleção francesa deu sua parcela de colaboração com duas assistências.