Sorteio das oitavas da Libertadores nesta 2ª. Veja onde assistir e a fórmula

Palmeiras, São Paulo, Internacional, Botafogo, Flamengo e Fortaleza vão conhecer seus rivais a partir das 12h desta 2ª feira / Crédito: Jogada 10

Nesta segunda-feira, às 12h (de Brasília), será realizado o sorteio das oitavas de final da Libertadores-2025. O evento ocorrerá diretamente da sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Os 16 times que avançaram da fase anterior serão divididos em dois potes: o 1, com aqueles que terminaram em primeiro lugar nos oito grupos da fase anterior. E o Pote 2, com as equipes que terminaram em segundo lugar nos respectivos grupos. Onde assistir ao sorteio da Libertadores O canal Disney+ transmite a partir das 12h (de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Times do Pote 1 (líderes de grupo) Palmeiras (Brasil)

São Paulo (Brasil)

Internacional (Brasil)

Racing (Argentina)

River Plate (Argentina)

Estudiantes (Argentina)

Vélez Sarsfield (Argentina)

LDU (Equador) Times do Pote 2 (segundos colocados) Botafogo (Brasil)

Flamengo (Brasil)

Fortaleza (Brasil)

Libertad (Paraguai)

Cerro Porteño (Paraguai)

Peñarol (Uruguai)

Atlético Nacional (Colômbia)

Universitario (Peru) Dos sete representantes brasileiros na fase de grupos, apenas o Bahia não conseguiu a classificação para as oitavas de final. Como terminou em terceiro lugar no Grupo F, o time caiu para a repescagem da Sul-Americana, onde enfrentará um mata-mata contra o América de Cali. A fórmula Um time do Pote 1 enfrentará um time do Pote 2 em um mata-mata, com o segundo jogo sendo em casa. Não há limitações. Ou seja: um brasileiro pode enfrentar outro brazuca. Exemplo: Palmeiras x Flamengo.