Sorteio das oitavas da Copa do Brasil nesta 2ª; veja onde assistir e saiba a fórmula

Confederação Brasileira de Futebol definirá os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2025 nesta segunda-feira (02), às 15h30, em sua sede na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Além dos duelos, o sorteio estabelecerá o chaveamento completo até a decisão do torneio — reconhecido como o mais rentável do calendário nacional.

Classificados e onde assistir

Restam apenas 16 clubes na caminhada rumo ao título, com 12 representantes da Série A e quatro das divisões inferiores B e C (dois de cada). Cada equipe recebeu R$ 3.638.250 pela classificação, enquanto a vaga às quartas de final vale mais R$ 4.740.750 de lucro.