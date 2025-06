Santos x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Santos e Botafogo fazem o Clássico da Nostalgia, neste domingo (1/6), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela rodada 11 desta edição do Campeonato Brasileiro. O Peixe, embalado pelo triunfo sobre o Vitória, ainda está na degola e precisa, portanto, respirar. Já o Botafogo, atual campeão, vai em busca da primeira vitória como visitante na competição nacional e se aproxima do grupo da frente.

Este que é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro terá uma cobertura mais do que especial da Voz do Esporte, que transmite o jogo a partir das 14h30 (de Brasília), com a narraração e o comando de Diego Mazur.