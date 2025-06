Paiva admite atuação abaixo do Botafogo e projeta confronto com o PSG: ‘Me preocupa’

Em uma análise sobre a vitória do Botafogo, o técnico Renato Paiva admitiu que sua equipe não teve uma grande exibição. No entanto, o treinador do clube da Estrela Solitária destacou a eficácia do time, que nas poucas oportunidades que teve, conseguiu vazar a meta contrária.

“Não é um grande jogo de nossa parte. Controlamos, tivemos a bola, mas não criamos as chances que deveríamos ter gerado. Depois, assumindo o jogo, fica mais fácil para uma equipe rápida como o Santos nos surpreender. A verdade é que eles acabaram sendo mais incisivos, verticais. Em termos ofensivos, não fiquei satisfeito com a equipe. Procurou ter a bola, mover o bloco, mas não finalizamos vezes o suficiente. Isso acaba sendo a antítese de alguns jogos em que tivemos melhores oportunidades e acabamos por não ganhar. Em outros jogos, a bola que bateu na trave entrava e perdíamos por 1 a 0. Hoje fomos mais eficazes e, nas poucas oportunidades que tivemos, fizemos o gol”, disse.