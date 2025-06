Mirassol segue em boa fase, vence o Sport e afunda ainda mais o rival

Vitória, 1 a 0, com gol do veterano Reinaldo, leva Mirassol ao Top 8. Sport tem pior campanha dos pontos corridos do Brasileiro após 11 rodadas

Com o resultado, o Sport afunda ainda mais na lanterna. Afinal, tem apenas 3 pontos em 11 jogos (três empates e oito derrotas) e se consolida como a pior campanha da era dos pontos corridos após esse número de rodadas. O Mirassol, por sua vez, segue surpreendendo em sua estreia na elite nacional. Afinal, chegou aos 17 pontos e vai encerrar a rodada no Top 8 da tabela.

O Sport segue sua péssima trajetória no Campeonato Brasileiro. Na manhã deste domingo (1/6), pela 11ª rodada, o time pernambucano visitou o Mirassol no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia e perdeu por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Reinaldo, de pênalti, ainda no primeiro tempo.

Confusão antes do apito inicial

Antes da bola rolar, um princípio de briga entre torcedores do Sport chamou a atenção. Contudo, a Polícia Militar interveio rapidamente e evitou que a situação saísse do controle.

Primeiro tempo de domínio e pênalti decisivo

O Sport iniciou a partida com uma formação de três zagueiros, buscando maior solidez defensiva e liberdade para os alas Hereda e Carius, com Barletta criando as melhores chances. Mas foi o Mirassol, queequilibrou o jogo a partir dos 20 minutos, que soube aproveitar melhor suas oportunidades e saiu na frente aos 33. Carius cometeu um pênalti infantil em Lucas Ramon. O árbitro confirmou a falta na área e deu o penalti que Reinaldo converteu. Pablo quase empatou nos acréscimos, mas a defesa do Mirassol rechaçou.

Mirassol sustenta a vantagem sobre o Sport

No segundo tempo, o Sport foi mais ousado ofensivamente. No entanto, tirando uma boa oportunidade com Pablo — que o goleiro Walter defendeu —, o time foi “arame liso”: muito toque de bola, mas sem efetividade. Nem mesmo as faltas próximas da área, que teve a seu favor, resultaram em lances de perigo.