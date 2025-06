Lucas Romero destaca que vitória do Cruzeiro foi fundamental para a confiança do elenco

“É importante para a confiança do nosso time. Hoje batemos o time que era o líder do campeonato. Ainda temos um jogo antes da parada do Mundial e vamos tentar dar o melhor para acabar na parte de cima da tabela. Estou feliz pela sequência que nosso time está, o compromisso de todo elenco para buscar resultados. Creio que isso que faz uma equipe vencedora”, declarou.

O Cruzeiro conquistou um resultado importante diante do Palmeiras . Para o volante Lucas Romero, o triunfo da Raposa foi fundamental para dar ainda mais confiança aos jogadores. O atleta destacou que o compromisso do elenco faz com que o time almeje voos grandes na temporada.

O triunfo deste domingo (1) deixou o time mineiro muito bem posicionado no Brasileirão. O Cabuloso é o vice-líder da competição, com 23 pontos, apenas um atrás do Flamengo.

Próximo jogo do Cruzeiro

O Cruzeiro ainda entra em campo mais uma vez antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. No dia 12 de junho (quinta-feira), a Raposa enfrenta o Vitória, no Barradão, em Salvador, pela 12ª rodada do Brasileirão.

